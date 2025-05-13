Суд Москвы заочно вынес приговор сбежавшему во Францию экс-банкиру Пугачёву

Тверской суд Москвы вынес приговор экс-владельцу Международного промышленного банка Сергею Пугачёву, назначив ему 14 лет колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в растрате более 28 миллиардов рублей и злоупотреблении полномочиями, передаёт РБК.

Суд также назначил Пугачёву штраф в 800 тысяч рублей и запретил ему работать на руководящих должностях в банках три года. Срок наказания начнёт исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, и обязал Пугачёва выплатить более 28 миллиардов рублей.

Следствие установило, что в 2008-2009 годах группа лиц, руководимая владельцем МПБ, похитила 28,7 миллиарда рублей из кредита в размере 40 миллиардов рублей, предоставленного Центробанком без обеспечения. Похищенные средства были переведены на счета кипрской компании, контролируемой Пугачёвым. Изначально прокурор требовал для Пугачёва 14,5 лет тюремного заключения. Его сообщники получили от трёх до семи лет тюрьмы.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве Межпромбанка было возбуждено в январе 2011 года Главным следственным управлением Следственного комитета по Москве. В том же году Пугачёв, используя дипломатический паспорт, покинул Россию, вылетев из московского аэропорта Внуково в Ниццу, и с тех пор находится за пределами страны.