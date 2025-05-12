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Регион
12 мая, 14:23

«Гаишник с золотым унитазом» получил 20 лет колонии

Экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова приговорили к 20 годам колонии

Алексей Сафонов в зале суда. Обложка © Life.ru

Алексей Сафонов в зале суда. Обложка © Life.ru

Черкесский городской суд вынес суровый приговор Алексею Сафонову, экс-начальнику ГИБДД Ставропольского края. За создание преступной группировки, получение крупных взяток и злоупотребление властью он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

Алексей Сафонов в зале суда. Видео © Life.ru

Суд постановил лишить Сафонова звания полковника полиции и на 12 лет запретить ему занимать должности в государственных и муниципальных органах, а также в правоохранительных структурах. Сафонов отрицает свою вину и намерен оспорить судебное решение.

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Напомним, в июле 2021 года стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. Следствие узнало, что он организовал преступную группировку ещё в 2012 году, которая занималась вымогательством денег у водителей грузовиков за свободный проезд по области. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. В ходе расследования у Сафонова нашли особняк с золотым унитазом, а также еще более двух десятков объектов недвижимости и шесть автомобилей.

Мария Любицкая
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