«Гаишник с золотым унитазом» получил 20 лет колонии
Экс-начальника ГИБДД Ставрополья Сафонова приговорили к 20 годам колонии
Алексей Сафонов в зале суда. Обложка © Life.ru
Черкесский городской суд вынес суровый приговор Алексею Сафонову, экс-начальнику ГИБДД Ставропольского края. За создание преступной группировки, получение крупных взяток и злоупотребление властью он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей.
Алексей Сафонов в зале суда. Видео © Life.ru
Суд постановил лишить Сафонова звания полковника полиции и на 12 лет запретить ему занимать должности в государственных и муниципальных органах, а также в правоохранительных структурах. Сафонов отрицает свою вину и намерен оспорить судебное решение.
Напомним, в июле 2021 года стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. Следствие узнало, что он организовал преступную группировку ещё в 2012 году, которая занималась вымогательством денег у водителей грузовиков за свободный проезд по области. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. В ходе расследования у Сафонова нашли особняк с золотым унитазом, а также еще более двух десятков объектов недвижимости и шесть автомобилей.