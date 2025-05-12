«Гаишник с золотым унитазом» получил 20 лет колонии

Черкесский городской суд вынес суровый приговор Алексею Сафонову, экс-начальнику ГИБДД Ставропольского края. За создание преступной группировки, получение крупных взяток и злоупотребление властью он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

Суд постановил лишить Сафонова звания полковника полиции и на 12 лет запретить ему занимать должности в государственных и муниципальных органах, а также в правоохранительных структурах. Сафонов отрицает свою вину и намерен оспорить судебное решение.