Бывший украинский военный назвал единственной идеологией ВСУ ненависть к России
Бывший украинский военный: В рядах ВСУ взращивают ненависть к России
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo
В Вооружённых сил Украины пропагандируют лишь одну идеологию — ненависть к России. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил бывший украинский военный, перешедший на сторону РФ.
«Единственная идеология в ВСУ – это ненависть к России. Украинская пропаганда с 2014 года очень сильно развилась и сейчас нет никакой другой идеологии. Есть идеология — Россия враг, всё», — сказал боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей.
По его словам, украинцев изначально отправляют на фронт умирать, потому в них и воспитывают лютую ненависть. Он также рассказал, что украинское командование убеждает военных в в том, что в русском плену их якобы ждут зверские пытки, потому нужно сражаться насмерть. Это не так, убедился сам боец, когда весь его батальон попал в плен, после чего он даже решил перейти на российскую сторону.
Батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших украинских военнослужащих, которые организовали движение, выступающее против действующего правительства Украины.
Однако даже антироссийская идеология не помогает Украине в наборе военнослужащих. Многие предпочитают откупаться от ТЦК и сбегать за границу, чтобы спасти себе жизнь. Так, ранее пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко, который воевал в районе Великой Новосёлки в ДНР, рассказал, что мужчинам призывного возраста для побега с Украины и от участия в боевых действиях необходимо заплатить около 10 тысяч долларов.