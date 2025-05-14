В Вооружённых сил Украины пропагандируют лишь одну идеологию — ненависть к России. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил бывший украинский военный, перешедший на сторону РФ.

«Единственная идеология в ВСУ – это ненависть к России. Украинская пропаганда с 2014 года очень сильно развилась и сейчас нет никакой другой идеологии. Есть идеология — Россия враг, всё», — сказал боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Прометей.

По его словам, украинцев изначально отправляют на фронт умирать, потому в них и воспитывают лютую ненависть. Он также рассказал, что украинское командование убеждает военных в в том, что в русском плену их якобы ждут зверские пытки, потому нужно сражаться насмерть. Это не так, убедился сам боец, когда весь его батальон попал в плен, после чего он даже решил перейти на российскую сторону.

Батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших украинских военнослужащих, которые организовали движение, выступающее против действующего правительства Украины.