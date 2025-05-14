В Госдуме рассказали о новых мерах по защите от нападения бездомных собак

В России планируют создать систему оперативного реагирования на жалобы граждан о нападениях бездомных собак. Депутат Госдумы Нина Останина сообщила, что рассматривается возможность расширения функций экстренной службы «112» для решения этой проблемы, так как сейчас нет чёткого и отлаженного механизма реагирования на сообщения о нападениях агрессивных животных.

«У нас, по сути дела, нет службы быстрого реагирования, и об этом говорят сами люди, которые, увидев скопление собак, обращаются к администрации, в полицию. Но пока там направят службу отлова — собаки перемещаются. <…> Возбуждают дело: где-то административное, где-то уголовное, если это совсем тяжёлый случай. Но тогда, когда событие уже случилось. А вот сейчас позвонить нашим гражданам, сказать, что вот в таком-то районе целая стая собак, которая представляет угрозу ребёнку — нет», — объяснила парламентарий 360.ru.

Законопроект, который уже начали разрабатывать, предусматривает несколько важных изменений. Во-первых, на федеральном уровне будет закреплена обязанность службы «112» принимать и обрабатывать такие обращения. Во-вторых, Минприроды разработает единые стандарты для регионов по работе с бездомными животными. В-третьих, будут созданы мобильные группы быстрого реагирования, оснащённые необходимыми средствами для нейтрализации угрозы.

Особое внимание уделяется профилактике нападений. Новая система позволит оперативно реагировать на первые сигналы об опасности, не дожидаясь трагических последствий. Инициатива появилась после многочисленных обращений граждан, обеспокоенных участившимися случаями агрессии со стороны бездомных животных. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования.