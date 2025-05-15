«Бандерлоги безбашенные»: Житель Часова Яра рассказал о семи месяцах под оккупацией ВСУ
Раненый житель Часова Яра рассказал, как его семь месяцев обирали бойцы ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
В Часовом Яре (ДНР) российские военные встретили местного жителя, пережившего семь месяцев оккупации ВСУ. Пожилой мужчина с раненой рукой рассказал бойцам о тяжёлых условиях жизни под контролем украинских сил.
Житель Часова Яра рассказал о 7 месяцах под оккупацией ВСУ. Видео © 360.ru
«Бандерлоги безбашенные. Они боятся тюрьмы и ждут приказа на отступление. Они не отступают, потому что боятся тюрьмы. <...> Какое к людям отношение? У нас всё позабирали. Представляешь, мы семь месяцев, у нас всего хватало. Ну мы готовились. Два генератора…», — рассказал мирный житель в видео, опубликованном 360.ru.
Видео с этой встречи записал боец с позывным Суетной, служащий в разведке спецподразделения. По словам военного, их часть действует на одном из самых напряжённых участков СВО.
Ранее военкор предал огласке пример чудовищного отношения украинских военнослужащих к собственным товарищам. В Курской области нашли телефон, в памяти которого обнаружилось видео с издевательствами над одним из бойцов ВСУ его же сослуживцами по 25-му отдельному штурмовому батальону. На ужасающих кадрах мужчину избивают лопатами и угрозами заставляют подписать некий рапорт.