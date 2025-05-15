«Бандерлоги безбашенные»: Житель Часова Яра рассказал о семи месяцах под оккупацией ВСУ

В Часовом Яре (ДНР) российские военные встретили местного жителя, пережившего семь месяцев оккупации ВСУ. Пожилой мужчина с раненой рукой рассказал бойцам о тяжёлых условиях жизни под контролем украинских сил.

Житель Часова Яра рассказал о 7 месяцах под оккупацией ВСУ. Видео © 360.ru

«Бандерлоги безбашенные. Они боятся тюрьмы и ждут приказа на отступление. Они не отступают, потому что боятся тюрьмы. <...> Какое к людям отношение? У нас всё позабирали. Представляешь, мы семь месяцев, у нас всего хватало. Ну мы готовились. Два генератора…», — рассказал мирный житель в видео, опубликованном 360.ru.

Видео с этой встречи записал боец с позывным Суетной, служащий в разведке спецподразделения. По словам военного, их часть действует на одном из самых напряжённых участков СВО.