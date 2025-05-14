Суд Москвы вынес приговор сопредседателю движения «Голос»*

Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Юрист и правозащитник с вердиктом не согласился.

Суд признал Мельконьянца виновным в организации деятельности нежелательной в России иностранной или международной организации. В дополнение к тюремному заключению ему запрещено заниматься общественной деятельностью на протяжении 9 лет после освобождения.

В своём последнем слове он отметил, что права и свободы кажутся нам обычными. Но за решёткой осознаешь, как трудно их защищать.

Адвокаты подсудимого требовали его полного оправдания, мотивируя это тем, что движение «Голос»*, не являясь юридическим лицом, однако гособвинитель требовал для сопредседателя движения максимально возможный срок по данной статье — шесть лет лишения свободы.

Ассоциация «Голос»* была распущена по решению суда в 2016 году. Согласно обвинению, Григорий Мельконьянц не остановил свою деятельность в движении и продолжал осуществлять противоправные действия до своего задержания 17 августа 2023 года.