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14 мая, 10:47

Ученик спортшколы на тренировке насквозь пробил копьём голову девочке, она погибла

SHOT: Школьница погибла от попавшего в голову копья на тренировке в КБР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rodho

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rodho

На тренировке в спортивной школе Кабардино-Балкарии мальчик попал 13-летней девочке копьём голову, когда учитель отвлёкся. Школьница находилась в коме несколько дней, но врачам не удалось её спасти. Сейчас решается вопрос о привлечении тренера к ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Занятия проходили в спортшколе «Колос» в городе Прохладном. Педагог, который вёл злополучную тренировку, раньше был главой станицы Приближная.

Информацию о случившемся подтвердили в СК. Правоохранительные органы уже допросили очевидцев и сотрудников спортивной школы, а также изъяли документацию по обеспечению техники безопасности.

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Ранее Life.ru сообщал, что в элитном посёлке под Казанью 14-летняя девочка зарезала свою мать. По предварительным данным, подросток нанесла женщине множественные ножевые ранения в шею и тело, в результате которых мать скончалась на месте.

Полина Никифорова
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