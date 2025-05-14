Ученик спортшколы на тренировке насквозь пробил копьём голову девочке, она погибла

На тренировке в спортивной школе Кабардино-Балкарии мальчик попал 13-летней девочке копьём голову, когда учитель отвлёкся. Школьница находилась в коме несколько дней, но врачам не удалось её спасти. Сейчас решается вопрос о привлечении тренера к ответственности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Занятия проходили в спортшколе «Колос» в городе Прохладном. Педагог, который вёл злополучную тренировку, раньше был главой станицы Приближная.

Информацию о случившемся подтвердили в СК. Правоохранительные органы уже допросили очевидцев и сотрудников спортивной школы, а также изъяли документацию по обеспечению техники безопасности.