Беглую чиновницу из Шадринска ищут уже пять месяцев

В Шадринске Курганской области продолжается розыск экс-замглавы города Татьяны Тугановой, осуждённой за коррупционные преступления. Несмотря на вступивший в силу приговор — 7 лет 7 месяцев колонии общего режима и 4 млн рублей штрафа — чиновница уже пять месяцев уклоняется от отбывания наказания.

История этого дела напоминает судебную драму с неожиданными поворотами. Первоначально суд в 2023 году назначил Тугановой 8,5 лет лишения свободы за получение взяток и злоупотребление полномочиями при реконструкции канализационных очистных сооружений. Однако после апелляции приговор был смягчён, а подельник-подрядчик Арам Апресян и вовсе вышел на свободу, напоминает URA.ru.

Особое внимание вызывает тот факт, что после оглашения окончательного решения по уголовному делу в декабре 2024 года Туганова спокойно покинула зал суда, воспользовавшись правом самостоятельно явиться для отбывания наказания. Как отмечают источники, близкие к правоохранительным органам, вероятно, женщина рассчитывала на более мягкий вердикт и оказалась психологически не готова к реальному сроку.

Сейчас и Туганова, и её сообщник Апресян (получивший 5 лет колонии) объявлены в федеральный розыск. В УФСИН Курганской области воздерживаются от комментариев о ходе поисков, что вызывает дополнительные вопросы о причинах столь длительного отсутствия результатов.