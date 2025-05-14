Россияне массово жалуются на «аллергический апокалипсис» и пристраивают домашних питомцев

Россияне массово жалуются на внезапную аллергию на домашних питомцев, настигшую их в этом году. Из-за сильных симптомов многим приходится пристраивать пушистых любимцев в добрые руки, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что этом году проявилась даже у тех, кто ранее никогда от неё не страдал. При этом чаще всего аллергеном становятся именно животные. У владельцев питомцев проявляются сильное слезотечение, зуд и постоянное чихание. Россияне полагают, что аллергию, в том числе, провоцирует сбитый погодный цикл и выраженное цветение берёзы.

«Сезон цветения в атмосфере в этом году достаточно активен. Из-за чего пыльца берёзы способна спровоцировать другие аллергические формы, антитела которых долгое время копились в организме и не проявлялись. Дальше может быть только хуже — впереди сезон цветения тополя», — предупредила врач-аллерголог Надежда Логина.