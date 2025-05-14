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Регион
14 мая, 11:27

Россияне массово жалуются на «аллергический апокалипсис» и пристраивают домашних питомцев

SHOT ПРОВЕРКА: В России фиксируется рост случаев аллергии на домашних животных

Чихающий кот. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sagittarius_13

Чихающий кот. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sagittarius_13

Россияне массово жалуются на внезапную аллергию на домашних питомцев, настигшую их в этом году. Из-за сильных симптомов многим приходится пристраивать пушистых любимцев в добрые руки, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что этом году проявилась даже у тех, кто ранее никогда от неё не страдал. При этом чаще всего аллергеном становятся именно животные. У владельцев питомцев проявляются сильное слезотечение, зуд и постоянное чихание. Россияне полагают, что аллергию, в том числе, провоцирует сбитый погодный цикл и выраженное цветение берёзы.

«Сезон цветения в атмосфере в этом году достаточно активен. Из-за чего пыльца берёзы способна спровоцировать другие аллергические формы, антитела которых долгое время копились в организме и не проявлялись. Дальше может быть только хуже — впереди сезон цветения тополя», — предупредила врач-аллерголог Надежда Логина.

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Ранее врач дала аллергикам полезные советы по борьбе с пыльцой. В частности, она рекомендовала носить очки и маски, а после возвращения домой принимать душ. Кроме того, эксперт объяснила Life.ru, как справиться с аллергией на главный символ весны. По её словам, типичным проявлением аллергии на вербу является чихание.

Мария Любицкая
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