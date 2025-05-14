Два года притворялась монахиней: Россиянка бежала с ребёнком от мужа-француза, узнав его тайну

В августе 2019 года на Казанском вокзале Москвы разыгралась драма, больше похожая на сценарий триллера. Ольга Комарова (имя изменено), прожившая семь лет во Франции и вышедшая замуж за местного жителя Эмиля Бернара, внезапно исчезла с их полуторагодовалым сыном Мартином. Французская семья, включая родителей мужа, осталась в растерянности на перроне — без знания языка, без понимания, куда могла деться женщина с ребёнком.

Первые месяцы поисков не давали результатов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь, как Ольга с малышом спустилась в метро на станции «Комсомольская». Полиция отрабатывала все версии — от похищения до убийства, рассказывает kp.ru. Муж, убеждённый, что жену укрывают родственники, даже нанял частного детектива, который проник в дом родителей Ольги в Башкирии. Но обыски ничего не дали — родители действительно не знали, где дочь.

Через год расследования появилась зацепка: Ольга перед побегом интересовалась псевдоправославными общинами. Оперативники с сотрудниками ФСБ даже окружили одну из таких общин в Псковской области, но женщину там не нашли. Позже выяснилось, что она два года скрывалась в Смоленской области у прихожанки местной церкви, а затем перебралась в деревню Величково.

Когда Ольгу нашли в августе 2020 года, она объяснила свой побег страшной тайной мужа. Разбирая вещи перед переездом в новый дом, она обнаружила его книги по масонству с описаниями жестоких ритуалов, включая расчленение за нарушение клятвы. Больше всего её ужаснуло, что Эмиль планировал посвятить в это общество их сына.

Суд оставил Мартина с матерью в России, признав её опасения обоснованными. Сейчас Ольга работает учителем в Башкирии, а её сын ходит в школу. История этой семьи остаётся примером того, как религиозные убеждения и тайные общества могут разрушить даже самые крепкие отношения.