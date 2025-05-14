Пластический хирург назвал два случая, в которых противопоказано увеличение груди

Пластический хирург Георгий Карапетян объяснил, в каких случаях увеличение груди с помощью имплантов может быть противопоказано. По словам специалиста, существует две основные причины для отказа от такой операции.

«Первая причина — когда у пациента иммунная реакция отторжения грудных имплантов. Связано с множеством причин, но самое главное, что выявить проблему на дооперационном этапе это практически невозможно. Случаи, которые известны медицинской науке, это ситуации с послеоперационным наблюдением, когда с установленными имплантами молочных желёз возникают симптомы деформации и элементы хронического воспаления», — объяснил медик в беседе с RuNews24.ru.

Это состояние проявляется хроническим воспалением, образованием избыточной жидкости вокруг импланта и уплотнением капсулы, что приводит к деформации груди и болезненным ощущениям. В таких случаях обычно требуется удаление имплантов с возможной последующей заменой на изделия другого типа или проведение липофилинга — пересадки собственной жировой ткани пациентки.

Вторая причина связана с анатомическими особенностями, возникающими после перенесённых операций, травм или ожогов. Когда рубцовая ткань плотно срастается с рёберной надкостницей, это делает невозможным установку не только имплантов, но и тканевых эспандеров. В подобных ситуациях современная медицина предлагает решение в виде микрохирургической пересадки кожного лоскута с передней брюшной стенки, что позволяет восстановить объём и форму груди.

Профессор Карапетян подчёркивает, что современные методы пластической хирургии позволяют находить решения даже в сложных случаях, однако перед любой операцией необходимо тщательное обследование и консультация со специалистом. Особое внимание следует уделить выбору клиники и квалификации хирурга, так как от этого во многом зависит успех процедуры и отсутствие осложнений в послеоперационный период.