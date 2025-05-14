Стало известно, как накажут врачей из Минусинска, которые фиктивно записались друг к другу

Врачей из Минусинска, которые фиктивно записались друг к другу, чтобы не работать, ждёт наказание. Они получат выговоры или предупреждения, в зависимости от результатов служебной проверки. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Выяснилось, что в фальсификации записей участвовало 11 сотрудников (врачи и сотрудники регистратуры). Начата служебная проверка, по результатам которой будет решено, кто из принимавших участие в фальсификации получит предупреждение, а кто выговор», — рассказали в Минздраве Красноярского края.

Там также ответили, что в дни между майскими праздниками врачи работали в штатном режиме и принимали реальных пациентов. Сейчас они также работают по графику.