Стало известно, как накажут врачей из Минусинска, которые фиктивно записались друг к другу
«Газета.ru»: 11 врачей из Минусинска получат выговоры и предупреждения
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Врачей из Минусинска, которые фиктивно записались друг к другу, чтобы не работать, ждёт наказание. Они получат выговоры или предупреждения, в зависимости от результатов служебной проверки. Об этом сообщает «Газета.ru».
«Выяснилось, что в фальсификации записей участвовало 11 сотрудников (врачи и сотрудники регистратуры). Начата служебная проверка, по результатам которой будет решено, кто из принимавших участие в фальсификации получит предупреждение, а кто выговор», — рассказали в Минздраве Красноярского края.
Там также ответили, что в дни между майскими праздниками врачи работали в штатном режиме и принимали реальных пациентов. Сейчас они также работают по графику.
Напомним, что хитрые врачи поликлиники в Минусинске нашли способ облегчить себе работу в праздничные дни, записавшись друг к другу на приём. В отношении «находчивых» сотрудников проводится служебное расследование. Свою проверку начала и прокуратура.