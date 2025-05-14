Время ведьм истекает: Эксперт назвал минусы украинских дронов «Баба-Яга»

Российские FPV-дроны поставят точку в истории украинских беспилотников «Баба-Яга». Как пояснил эксперт по БПЛА Алексей Чадаев, эти медленные и шумные аппараты стали лёгкой добычей для российских операторов.

«Скорее всего, «Баба-Яга», которая столько проблем нам доставляла, в ближайшее время исчезнет. Она медленная, шумная, летает низко и хорошо заметна. На участках, где наши освоили FPV-истребительную тактику, там эти дроны пачками падают», — рассказал эксперт в разговоре с aif.ru.

По словам собеседника издания, особую роль в этом процессе играет развитие специальной «истребительной» FPV-авиации, созданной именно для борьбы с вражескими дронами. Оно же стало ещё одним свидетельством технологического превосходства российских войск в области беспилотных систем. Постоянное совершенствование тактики применения FPV-дронов позволяет не только эффективно бороться с вражеской техникой, но и сохранять жизни российских военнослужащих.