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Регион
14 мая, 11:54

Придётся почихать: Москвичей с аллергией на берёзу призвали запасаться платками 15 мая

Аллерголог Логина предупредила пациентов о пике цветения берёзы 15 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ShishkinStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ShishkinStudio

Жителям Москвы, страдающим поллинозом, следует проявить особую осторожность 15 мая: в этот день ожидается высокая концентрация пыльцы берёзы — одного из наиболее сильных аллергенов весеннего периода. Как отметила кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Надежда Логина, у чувствительных людей возможны обострения симптомов, включая чихание, насморк, заложенность носа, зуд глаз, а в тяжёлых случаях — кашель и приступы удушья.

По словам собеседницы «Постньюз», аллергия нередко напоминает простуду, но отличается отсутствием температуры и признаков интоксикации, а также стабильной сезонностью появления симптомов из года в год.

Чтобы снизить риск обострения, специалист советует ограничить пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, когда уровень пыльцы максимален. После возвращения домой рекомендуется принять душ, сменить одежду и избегать контакта с уличными поверхностями, на которых может скапливаться пыльца. В случае ухудшения самочувствия важно обратиться к врачу: только специалист может грамотно подобрать антигистаминные препараты и определить тактику лечения.

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Марина Фещенко
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