Придётся почихать: Москвичей с аллергией на берёзу призвали запасаться платками 15 мая
Аллерголог Логина предупредила пациентов о пике цветения берёзы 15 мая
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Жителям Москвы, страдающим поллинозом, следует проявить особую осторожность 15 мая: в этот день ожидается высокая концентрация пыльцы берёзы — одного из наиболее сильных аллергенов весеннего периода. Как отметила кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Надежда Логина, у чувствительных людей возможны обострения симптомов, включая чихание, насморк, заложенность носа, зуд глаз, а в тяжёлых случаях — кашель и приступы удушья.
По словам собеседницы «Постньюз», аллергия нередко напоминает простуду, но отличается отсутствием температуры и признаков интоксикации, а также стабильной сезонностью появления симптомов из года в год.
Чтобы снизить риск обострения, специалист советует ограничить пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, когда уровень пыльцы максимален. После возвращения домой рекомендуется принять душ, сменить одежду и избегать контакта с уличными поверхностями, на которых может скапливаться пыльца. В случае ухудшения самочувствия важно обратиться к врачу: только специалист может грамотно подобрать антигистаминные препараты и определить тактику лечения.
Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются на внезапную аллергию на домашних питомцев, внезапно настигшую их в этом году. Из-за сильных симптомов многим даже приходится пристраивать пушистых любимцев в добрые руки.