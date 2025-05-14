В российском регионе задержали главу миграционного управления МВД

В Ростовской области следователи инициировали уголовное производство в отношении руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Александра Мельникова и одного из начальников отделов. Их обвиняют в превышении служебных полномочий и содействии незаконной миграции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно данным следствия, подозреваемые поручили подчинённым не отменять выданные ранее 18 иностранцам разрешения на работу, несмотря на осведомлённость об отсутствии у этих лиц необходимых сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории и законодательства России. Такие действия, по версии следствия, способствовали незаконному пребыванию иностранных граждан на территории страны.