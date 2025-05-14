В российском регионе задержали главу миграционного управления МВД
Начальника управления по делам миграции задержали в Ростовской области
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В Ростовской области следователи инициировали уголовное производство в отношении руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Александра Мельникова и одного из начальников отделов. Их обвиняют в превышении служебных полномочий и содействии незаконной миграции, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Согласно данным следствия, подозреваемые поручили подчинённым не отменять выданные ранее 18 иностранцам разрешения на работу, несмотря на осведомлённость об отсутствии у этих лиц необходимых сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории и законодательства России. Такие действия, по версии следствия, способствовали незаконному пребыванию иностранных граждан на территории страны.
Тем временем в пресс-службе миграционного ведомства указано, что по приказу начальника ГУ МВД России по Ростовской области, двое сотрудников Управления по вопросам миграции отстранены от своих обязанностей. Сейчас проводится комплекс мероприятий, которые направлены на устранение всех обстоятельств произошедшего.
Ранее по подозрению во взяточничестве задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Проводятся следственные действия. Известно, что он получил взятку на общую сумму более 8 млн. Она предназначалась за организацию строительства школы за счёт бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории.