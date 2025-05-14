Основатель театральной студии посоветовала не отговаривать ребёнка от актёрской профессии

Желание подростка стать актёром часто вызывает у родителей тревогу — слишком много стереотипов связано с этой профессией. Нестабильный доход, зависимость от кастингов, конкурентная среда — всё это заставляет мам и пап пытаться «образумить» ребёнка. Однако основатель театральной студии Дарья Марусова советует другой подход.

«Часть утверждений имеет основания. Судьба актёра и вправду может оказаться переменчивой: съёмки то есть, то их нет. А чтобы получить роль и хорошо её исполнить, приходится прикладывать колоссальные усилия и потратить не один день на прохождение кастингов и прослушиваний», — согласилась эксперт в разговоре с aif.ru.

Вместо категоричных запретов собеседница издания рекомендует начать с диалога. Для начала можно задать подростку несколько важных вопросов: что именно его привлекает в актёрской профессии, какие качества он считает своими сильными сторонами, понимает ли он особенности этого непростого пути. Часто за мечтой о сцене стоит восхищение внешней стороной профессии — аплодисментами, славой, красивыми образами.

Даже если подросток пройдёт весь путь от мечты до диплома театрального вуза, это не значит, что он навсегда останется в профессии. Театральное образование дает универсальные навыки: развитую речь, умение работать с аудиторией, эмоциональный интеллект. Многие выпускники успешно реализуют себя в смежных областях — преподавании, event-индустрии, медиа.

Прежде чем принимать окончательное решение о поступлении, стоит дать ребёнку возможность попробовать себя в театральной студии или на любительской сцене. Как показывает практика, после нескольких месяцев серьёзных занятий у многих подростков появляется более трезвый взгляд на профессию.

Главное, что могут сделать родители — сохранить доверительный контакт с ребёнком. Даже если его выбор со временем изменится, поддержка близких поможет ему научиться принимать осознанные решения и не бояться пробовать новое. В конце концов, актёрские навыки пригодятся в любой профессии, где важно уметь понимать людей и доносить свои идеи.