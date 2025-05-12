Россияне рассказали, сколько детей нужно для счастья

На вопрос о том, как женщинам лучше совмещать семью, детей и работу, аналитический центр получил ответ от почти половины (49%) респондентов, что оптимальным решением является временный уход с работы после рождения ребёнка для ухода за ним до трёх лет, с последующим возвращением к профессиональной деятельности. ВЦИОМ, в свою очередь, определил, что наиболее распространёнными причинами для заключения брака в России являются любовь (45%), стремление к продолжению рода (25%) и желание избежать одиночества и обеспечить себе стабильность в будущем (17%).