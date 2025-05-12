Россияне рассказали, сколько детей нужно для счастья
ВЦИОМ: Для 90% россиян оптимальным количеством детей в семье является трое
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Результаты исследования ВЦИОМ свидетельствуют о том, что для 90% россиян оптимальным количеством детей в семье является трое. Бездетность как жизненную стратегию выбрали только 5% опрошенных.
За 20 лет, с 2005 по 2025 год, в России выросли как желаемое, так и ожидаемое число детей в семьях. В 2025 году 90% россиян в среднем хотели бы иметь 3,2 ребёнка, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 2,4 (94% опрошенных). Ожидаемое число детей также увеличилось: в 2025 году 72% респондентов планировали в среднем 2,4 ребёнка, по сравнению с 1,9 в 2005 году (90% опрошенных).
На вопрос о том, как женщинам лучше совмещать семью, детей и работу, аналитический центр получил ответ от почти половины (49%) респондентов, что оптимальным решением является временный уход с работы после рождения ребёнка для ухода за ним до трёх лет, с последующим возвращением к профессиональной деятельности. ВЦИОМ, в свою очередь, определил, что наиболее распространёнными причинами для заключения брака в России являются любовь (45%), стремление к продолжению рода (25%) и желание избежать одиночества и обеспечить себе стабильность в будущем (17%).
Опрос был проведён 25 апреля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,5% с доверительной вероятностью 95%.
А ранее телеведущая Анфиса Чехова для повышения демографии предложила отказаться от использования слова «брак». Однако детский омбудсмен раскритиковала эту идею.