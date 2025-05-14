Экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова объяснила, почему не распространяется о личной жизни

Бывшая участница «Уральских пельменей», актриса и продюсер Юлия Михалкова в интервью рассказала о своем отношении к публичности и личной жизни. Известная своей сдержанностью в соцсетях звезда объяснила, что предпочитает радовать зрителей своими проектами и творчеством, но это не означает отсутствия радости в её личной жизни. Она отметила, что согласно её воспитанию, выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение считается неправильным.

«Если вы обратите внимание на мои соцсети, я вообще не сильно активно делюсь своей частной жизнью. Мне больше нравится радовать зрителей своими проектами и творчеством. Но это не значит, что в частной жизни у меня мало радости, нет-нет! Наоборот. У меня такое воспитание, что выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение — не очень правильно», — объяснила она в разговоре с Леди Mail.

Михалкова признала важность семейных ценностей, подчеркнув, что как публичный человек осознает свою роль примера для аудитории. Она добавила, что старается находить баланс — не раскрывать свою личную жизнь, но при этом транслировать свое понимание семьи и отношений через творчество и социальные проекты.

На вопрос о семейном положении актриса ответила с характерным юмором, предложив вместо слов посмотреть на её палец, где пока нет обручального кольца. Рассуждая о качествах идеального партнёра, Михалкова заявила, что считает деньги и успех мужчины следствием силы его характера, ума и целеустремленности. Именно мужские качества актриса считает наиболее привлекательными, и подчёркивает, что в её опыте такие мужчины всегда оказывались успешными и состоятельными, и это едва ли совпадение.