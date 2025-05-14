Шанс выжить — 13%: Женщина проигнорировала два симптома, а через год узнала о страшной болезни
DM: Американка пропустила два симптома, а через год узнала о раке 4-й стадии
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Американка Хизер Кэндрилли в течение года страдала от непрекращающегося вздутия и болей в животе. Изначально 36-летняя женщина связывала эти симптомы с процессом восстановления после родов и изменениями в рационе. Однако, как сообщает Daily Mail, впоследствии у неё обнаружили рак кишечника четвёртой стадии.
Хизер с супругом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ heatherboydrilli
Жуткий диагноз кардинально изменил жизнь Хизер. Врачи сообщили американке, что при таком заболевании шансы на выживание составляют около 13%. Несмотря на это, женщина приняла решение бороться и приступила к интенсивному курсу химиотерапии. Она прошла 20 сеансов «химии» и перенесла несколько сложных операций, но лечение продолжается. Затраты на медицинские услуги за этот период превысили полмиллиона долларов, поделилась женщина.
Как отметил муж Хизер, первые попытки получить медицинскую помощь оказались безрезультатными — специалисты не смогли диагностировать у его супруги серьёзных отклонений. Он полагает, что требуется на законодательном уровне обязать страховщиков включать в перечень услуг расходы на колоноскопию для молодых людей, которых беспокоят боли в животе и сопутствующие проблемы.
Ситуация осложняется тем, что конкретно в Нью-Йорке, где проживает семья, страховка покрывает проведение колоноскопии лишь после достижения 45 лет. При первом визите Хизер предлагали пройти тесты на аутоиммунные патологии, болезнь Крона и целиакию, однако столь важное исследование американке так и не назначили.
Ранее о своём страшном диагнозе сообщил солист американской группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Артист рассказал, что у него диагностировали рак почки четвёртой стадии, а метастазы уже начали проникать в лёгкие. Но музыкант не намерен опускать руки и прекращать борьбу.