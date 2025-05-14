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14 мая, 13:10

Задержанных сотрудников ростовского управления по делам миграции отстранили от работы

Под Ростовом отстранили от работы двух сотрудников управления по делам миграции

Транспорт правоохранителей. Обложка © Life.ru

Транспорт правоохранителей. Обложка © Life.ru

В Ростовской области двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД временно отстранили от работы. Это произошло после возбуждения уголовного дела против них. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении.

В сообщении подчёркивается, что в случае доказательства их вины в суде, данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел с формулировкой, дискредитирующей их репутацию, и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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Ранее сообщалось, что начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Александр Мельников и его заместитель были задержаны. Обоих подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. По данным следствия, подозреваемые незаконно выдавали мигрантам разрешения на работу.

Алиса Хуссаин
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