Задержанных сотрудников ростовского управления по делам миграции отстранили от работы
Под Ростовом отстранили от работы двух сотрудников управления по делам миграции
Транспорт правоохранителей. Обложка © Life.ru
В Ростовской области двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД временно отстранили от работы. Это произошло после возбуждения уголовного дела против них. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.
«Приказом начальника ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого отстранены от выполнения служебных обязанностей двое сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении.
В сообщении подчёркивается, что в случае доказательства их вины в суде, данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел с формулировкой, дискредитирующей их репутацию, и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Александр Мельников и его заместитель были задержаны. Обоих подозревают в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции. По данным следствия, подозреваемые незаконно выдавали мигрантам разрешения на работу.