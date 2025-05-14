В Ленобласти молодого депутата нашли мёртвым в детской комнате собственной квартиры
78.ru: В Мурино найден мёртвым депутат городского поселения Всеволожского района
Обложка © Life.ru
В Ленинградской области нашли мёртвым муниципального депутата. Об этом сообщает 78.ru. Мужчине было 32 года.
По информации портала, тело было обнаружено в среду утром в детской комнате квартиры в Мурино. По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку. Обстоятельства смерти выясняются.
Установлено, что мужчина являлся депутатом одного из городских поселений Всеволожского района, а также занимал пост генерального директора охранной фирмы.
Ранее стало известно, что в Германии при невыясненных обстоятельствах скончался 43-летний рэпер и бизнесмен Xatar (Дживар Хаджаби). Его тело было найдено в Кёльне или Берлине — точное место не сообщается. Причины смерти эпатажного музыканта иранского происхождения остаются неизвестными.