В Ленобласти молодого депутата нашли мёртвым в детской комнате собственной квартиры

В Ленинградской области нашли мёртвым муниципального депутата. Об этом сообщает 78.ru. Мужчине было 32 года.

По информации портала, тело было обнаружено в среду утром в детской комнате квартиры в Мурино. По факту случившегося сотрудники полиции начали проверку. Обстоятельства смерти выясняются.

Установлено, что мужчина являлся депутатом одного из городских поселений Всеволожского района, а также занимал пост генерального директора охранной фирмы.