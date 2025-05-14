Аппарат Москальковой нашёл более 6 тысяч пропавших без вести в зоне СВО

Благодаря сотрудничеству Аппарата Уполномоченного по правам человека в России, Международного Комитета Красного Креста и омбудсмена Верховной Рады Дмитрия Лубинца удалось найти около шести тысяч человек, считавшихся пропавшими без вести в зоне специальной военной операции. Об этом заявила Татьяна Москалькова сегодня в Екатеринбурге во время заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более 6 тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших», — заявила Москалькова.

Отмечается, что МККК и сотрудники офиса украинского омбудсмена посетили более двух тысяч российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и обеспечили им необходимую медицинскую помощь. Кроме того, военнопленным было доставлено свыше 2 тысяч посылок и писем от родных, жён, матерей и детей.