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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 мая, 13:34

Аппарат Москальковой нашёл более 6 тысяч пропавших без вести в зоне СВО

Москалькова: В зоне СВО нашли шесть тысяч пропавших без вести бойцов ВС РФ

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Благодаря сотрудничеству Аппарата Уполномоченного по правам человека в России, Международного Комитета Красного Креста и омбудсмена Верховной Рады Дмитрия Лубинца удалось найти около шести тысяч человек, считавшихся пропавшими без вести в зоне специальной военной операции. Об этом заявила Татьяна Москалькова сегодня в Екатеринбурге во время заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Благодаря взаимодействию с компетентными органами и теми структурами, что я назвала, более 6 тысяч человек были найдены из числа без вести пропавших», — заявила Москалькова.

Отмечается, что МККК и сотрудники офиса украинского омбудсмена посетили более двух тысяч российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и обеспечили им необходимую медицинскую помощь. Кроме того, военнопленным было доставлено свыше 2 тысяч посылок и писем от родных, жён, матерей и детей.

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Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ветеранам боевых действий нужно увеличить ежемесячный размер выплаты, который на сегодня составляет лишь 4,5 тысячи рублей.

Алиса Хуссаин
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