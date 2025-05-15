Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 10:34

Бык переломал череп сотруднику конюшни в Москве

SHOT: В Новой Москве бык напал на работника конюшни и сломал ему кости черепа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alberto clemares exposito

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alberto clemares exposito

В Новой Москве бык напал на мужчину и сломал ему кости черепа. Как сообщает SHOT, пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в частной конюшне в деревне Язово. 55-летний работник подошёл к животному слишком близко. В результате бык пришёл в бешенство и набросился на него. Другие сотрудники увидели это, оттащили быка и отвезли пострадавшего в больницу.

У мужчины сильно разбита голова, также медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, несколько переломов черепа и лица, ушиб головного мозга. Состояние оценивается как крайне тяжёлое.

В Хакасии бык насмерть затоптал мужчину
В Хакасии бык насмерть затоптал мужчину

Ранее в Хабаровске конь-беглец стал виновником аварии. Инцидент попал на видео и разошелся в социальных сетях.

Никита Никонов
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar