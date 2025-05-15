Бык переломал череп сотруднику конюшни в Москве

В Новой Москве бык напал на мужчину и сломал ему кости черепа. Как сообщает SHOT, пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в частной конюшне в деревне Язово. 55-летний работник подошёл к животному слишком близко. В результате бык пришёл в бешенство и набросился на него. Другие сотрудники увидели это, оттащили быка и отвезли пострадавшего в больницу.

У мужчины сильно разбита голова, также медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, несколько переломов черепа и лица, ушиб головного мозга. Состояние оценивается как крайне тяжёлое.