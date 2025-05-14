Психолог рассказала, как энергия воображения помогает отстоять личные границы

Психолог Александра Метальникова раскрыла важные аспекты выстраивания с личных границ, подчёркивая необходимость глубокой внутренней работы. Она объяснила, что осознание и защита психологических границ начинается с развития чувствительности к собственным эмоциям и состояниям.

Эксперт предлагает использовать технику визуализации для укрепления личных границ. Можно представить защитный кокон света вокруг себя, внимательно изучить его на предмет «пробоин» и мысленно заполнить их светящейся энергией. Этот метод работает не только на метафорическом уровне, но и оказывает заметное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека.

«Образы — это язык, на котором лучше всего понимает нас наше тело, психика, бессознательное. Помочь себе и научить себя чему-то в образах гораздо проще, чем в словах. Можно сто раз сказать: «учитесь отстаивать свои границы», но если вы один раз себе их представите, то дальше будет гораздо проще», — рассказала она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Для повседневных ситуаций Метальникова рекомендует простые, но действенные приёмы. Например, в общественном транспорте можно мысленно «накрывать» агрессивного человека стаканом. Также помогает образ зеркала, отражающего негатив, или воображаемые защитные предметы вроде меча или сковороды. Эти техники позволяют быстро восстановить психологический комфорт.

Особое внимание психолог уделяет правильной реакции на нарушение границ. Важно отвечать вежливо, но твёрдо, используя заранее подготовленные фразы: «Извините, но нет», «Это не входит в мои обязанности» или «На каком основании я должна это делать?». Такие формулировки помогают защитить свои интересы, сохраняя уважение к собеседнику.

Физический аспект защиты границ не менее важен. В конфликтных ситуациях следует держать спину прямой, дышать полной грудью и представлять себя связанной с землей крепкими корнями, а с небом — сияющим столбом энергии. Эти образы значительно усиливают чувство уверенности.

Метальникова подчёркивает важность завершающего этапа — выражения благодарности даже за неприятные ситуации, которые становятся ценным опытом и уроками в искусстве выстраивания здоровых психологических границ. Такой комплексный подход позволяет эффективно защищать личное пространство, не прибегая к агрессии или подавлению собственных эмоций.