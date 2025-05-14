Россия разделяет диалог с США и украинский вопрос, заявил Песков
Песков: Урегулирование на Украине и диалог с США не зависят друг от друга
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил журналистам, что восстановление диалога с США и урегулирование украинского вопроса представляют собой два отдельных процесса, не связанных между собой. По его словам, Россия одновременно работает над налаживанием отношений с Вашингтоном и обеспечением своих национальных интересов в контексте Украины, не отдавая приоритета ни одному из направлений.
«Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога, а украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов — это другой процесс. Они не зависят друг от друга», — пояснил официальный представитель Кремля.
После избрания Дональда Трампа президентом США отношения между Россией и США начали демонстрировать признаки потепления, хотя говорить о полном налаживании пока рано. Трамп, вступив в должность в январе 2025 года, неоднократно заявлял о намерении снизить напряжённость с Москвой, делая акцент на прагматичном диалоге и экономических интересах. Что касается украинского вопроса, то администрация Трампа, в данный момент, настаивает на урегулировании и переговорах. Диалог по этому вопросу состоится завтра в Стамбуле.