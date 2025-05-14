Россия разделяет диалог с США и украинский вопрос, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил журналистам, что восстановление диалога с США и урегулирование украинского вопроса представляют собой два отдельных процесса, не связанных между собой. По его словам, Россия одновременно работает над налаживанием отношений с Вашингтоном и обеспечением своих национальных интересов в контексте Украины, не отдавая приоритета ни одному из направлений.

«Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога, а украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов — это другой процесс. Они не зависят друг от друга», — пояснил официальный представитель Кремля.