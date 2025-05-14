Штраф или арест на 15 суток: Россиянам рассказали, чем грозит срыв сирени в городе

Желание сорвать веточку сирени в городском парке следует пресечь, предупредили всех россиян. Дело в том, что кусты в парках и на улицах являются собственностью города и охраняются законом. За их повреждение предусмотрены санкции, вплоть до штрафа в 500 тысяч рублей, сообщили в телеграм-канале SHOT ПРОВЕРКА.

Более того, если сирень была сорвана с целью получения выгоды, и причиненный вред оценен более чем в 2,5 тысячи рублей, такие действия квалифицируются как кража. Это уже влечёт за собой уголовную ответственность, а также штраф до 80 тысяч рублей. При более значительном размере ущерба возможно даже лишение свободы.

Если сирень сорвана без цели наживы — например, для личного использования, — это классифицируется как административный проступок. За такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Совсем иные последствия наступают, если после нарушения целостности кустарника он погиб. Для любителей сирени это уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Статья предусматривает очень серьёзные санкции: штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы. Даже в случае незначительного вреда, подпадающего под эту статью нарушителя ждёт штраф 4 тысяч рублей.