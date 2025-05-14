Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) специально опубликовал решение об ответственности Москвы за крушение в 2014 году малайзийского самолёта именно сегодня, чтобы омрачить приезд премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чём идёт речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте», — сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что малайзийская сторона осведомлена о том, как проводилось расследование крушения MH17. Он указал на то, что те, кто занимался данным делом, действовали «нечистоплотно», что вызывает сомнения в объективности и прозрачности расследования.