В ИКАО опубликовали решение по делу 10-летней давности, чтобы омрачить приезд премьера Малайзии в РФ
Лавров: Решение по делу МН17 выложено, чтобы омрачить приезд премьера Малайзии
Президент России Владимир Путин с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Кремле. Обложка © Пресс-служба Кремля/ Кристина Кормилицына
Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) специально опубликовал решение об ответственности Москвы за крушение в 2014 году малайзийского самолёта именно сегодня, чтобы омрачить приезд премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чём идёт речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте», — сказал министр.
Лавров также подчеркнул, что малайзийская сторона осведомлена о том, как проводилось расследование крушения MH17. Он указал на то, что те, кто занимался данным делом, действовали «нечистоплотно», что вызывает сомнения в объективности и прозрачности расследования.
Напомним, что Самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследование инцидента проводила совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов, при этом Россия не принимала участия в этом процессе.
Сегодня Путин провёл переговоры с Анваром Ибрагимом. Президент России назвал Малайзию давним и очень надёжным партнёром, а Ибрагим назвал РФ большим другом. Лидеры констатировали, что отношения двух стран находятся на подъёме, и обе стороны заинтересованы, чтобы они развивались. Так, по итогам 2024 года товарооборот между Россией и Малайзией превысил 3,2 миллиарда долларов.