Уличный туалет с женщиной внутри погрузили в фуру и провезли несколько километров
Jam Press: В Китае кабинку туалета погрузили в фуру вместе с женщиной и увезли
Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Китаянку, зашедшую в уличную туалетную кабинку, случайно увезли на грузовике. Об этом сообщает Jam Press.
В результате женщина просидела в туалете всю дорогу длиной в несколько десятков километров. Почему она не закричала, когда её начали грузить в фуру, и не подала других признаков присутствия — неизвестно. О её состоянии также не уточняется.
Всё произошло в провинции Хэбэй, недалеко от Пекина. Пользователи в соцсетях не пришли мимо такой удивительной истории, оставив несколько комментариев: «вот это и называется мобильным туалетом», «к счастью, он не перевернулся, иначе это было бы настоящее дерьмо».
Ранее в Москве мужчина застрял в общественном туалете на Фестивальных прудах. Выбраться из кабинки самостоятельно у него не получилось из-за заклинившей двери. Пришлось вызвать спасателей.