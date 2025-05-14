Уличный туалет с женщиной внутри погрузили в фуру и провезли несколько километров

Китаянку, зашедшую в уличную туалетную кабинку, случайно увезли на грузовике. Об этом сообщает Jam Press.

В результате женщина просидела в туалете всю дорогу длиной в несколько десятков километров. Почему она не закричала, когда её начали грузить в фуру, и не подала других признаков присутствия — неизвестно. О её состоянии также не уточняется.

Всё произошло в провинции Хэбэй, недалеко от Пекина. Пользователи в соцсетях не пришли мимо такой удивительной истории, оставив несколько комментариев: «вот это и называется мобильным туалетом», «к счастью, он не перевернулся, иначе это было бы настоящее дерьмо».