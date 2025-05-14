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14 мая, 15:55

Уличный туалет с женщиной внутри погрузили в фуру и провезли несколько километров

Jam Press: В Китае кабинку туалета погрузили в фуру вместе с женщиной и увезли

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Китаянку, зашедшую в уличную туалетную кабинку, случайно увезли на грузовике. Об этом сообщает Jam Press.

В результате женщина просидела в туалете всю дорогу длиной в несколько десятков километров. Почему она не закричала, когда её начали грузить в фуру, и не подала других признаков присутствия — неизвестно. О её состоянии также не уточняется.

Всё произошло в провинции Хэбэй, недалеко от Пекина. Пользователи в соцсетях не пришли мимо такой удивительной истории, оставив несколько комментариев: «вот это и называется мобильным туалетом», «к счастью, он не перевернулся, иначе это было бы настоящее дерьмо».

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Ранее в Москве мужчина застрял в общественном туалете на Фестивальных прудах. Выбраться из кабинки самостоятельно у него не получилось из-за заклинившей двери. Пришлось вызвать спасателей.

Полина Никифорова
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