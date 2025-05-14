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Регион
14 мая, 16:16

Ушаков: Скоро Россия будет принимать многих иностранных гостей

Юрий Ушаков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Юрий Ушаков. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Помощника президента РФ по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков сообщил, яьл Россия в скором времени примет большое число иностранных гостей. В частности, по случаю проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ», — сообщил Ушаков журналистам.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт 18-21 июня. Главная тема мероприятия: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Ранее Ушаков рассказал, какие темы будут подниматься на предстоящих переговорах в Стамбуле 15 мая. По словам помощника президента, исходя из тематики встречи, будет определён и состав делегации от России.

Ольга Сливченко
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