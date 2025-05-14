В Египте начали массово задерживать россиян и высылать их из страны
«Осторожно, новости»: Из Египта массово депортируют граждан РФ и ещё двух стран
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В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана. Среди туристов, на которых устроили облаву в Каире, есть студенты. При этом семьи граждан неделями не могут выйти на связь с задержанными. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Граждан РФ, Казахстана и Узбекистана массово задерживают в Египте. Видео © Telegram / «Осторожно, новости»
«Меня задержали, когда шёл на молитву, показал документы, что учусь в вузе, всё равно увезли. Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги», — рассказал один их депортированных студентов.
Правоохранители Киара специально караулили студентов у здания вузов, чтобы депортировать иностранцев. Подчёркивается, что большинство депортированных находились в стране на легальных условиях.
Также российские туристы столкнулись с массовыми задержками рейсов в Египет. Путешественники преимущественно жалуются на авиакомпании AlMasria, Air Cairo, Red Sea и Nesma Airlines. Авиакомпании объясняют задержки рейсов нестабильной обстановкой в Ливии и конфликтом в Израиле.