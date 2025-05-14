Признак перемен: Экстрасенс раскрыла значение двойной радуги над Москвой перед встречей в Стамбуле

Вечером 14 мая небо над Москвой украсила двойная радуга. Life.ru решил узнать у экстрасенса Дарьи Мироновой, что это значит в контексте предстоящих в четверг переговоров по Украине в Стамбуле. По словам ясновидящей, это природное явление говорит о счастье, благополучии, стабильности, процветании и возможности высочайшего благословения. Она отметила, что всё это даст возможность урегулировать и найти какое-то компромиссное решение в Стамбуле.

«Я абсолютно уверена, что это хороший знак, который даёт возможность найти мостик в очень сложных, долгих и трудных переговорах. Но тем не менее компромисс будет найден, и Вселенная показывает это в виде двойной радуги», — отметила собеседница Life.ru.

Миронова добавила, что двойная радуга является предвестником положительных перемен, вместе с которыми наступит гармония и мировой порядок.

Двойная радуга появляется в случаях грядущих хороших перемен, изменений, новостей. Это признак первых знаменательных глобальных изменений, гармонизирующих мировой порядок. Это признак гармонии, мира, порядка, спокойствия, счастья, душевного благополучия, а часто ещё может символизировать союз, любовь и благополучие. Дарья Миронова Экстрасенс