Получивший серьёзное ранение на СВО боец вернулся с фронта и открыл детский театр во Владимире

Ветеран СВО, получивший серьёзное ранение на передовой, открыл детский театр после возвращения с фронта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. 39-летний сельский учитель и бывший десантник Сергей теперь учит ребят петь и шить костюмы во Владимире.

Вернувшийся с СВО боец открыл во Владимире детский театр. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина получил повестку прямо во время репетиции школьного спектакля в 2022 году. Это было неожиданно, но Сергей быстро собрался и отправился на призывной пункт. В боях на Харьковском направлении он получил травму, которая спровоцировала аутоиммунное заболевание, повлиявшее на позвоночник. Из-за этого боец закончил службу.

Сергей вернулся домой во Владимир к семье и прошёл реабилитацию. Там у него появилась цель — создать детский театр. До СВО он уже работал с детьми: делал постановки с участием подростков, учил их шить костюмы, петь. Мечтой всей его жизни мужчина называет открыть репертуарный театр с собственным зданием.

Своей трогательной историей ветеран СВО поделился с Народным фронтом.