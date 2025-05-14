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Регион
14 мая, 17:22

Выросло число погибших и пострадавших в ДТП в Курской области

Хинштейн: До трёх выросло число погибших в ДТП в Курской области

Последствия ДТП в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия ДТП в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

До трёх выросло число погибших в ДТП с автобусом в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, в больнице скончалась пострадавшая женщина.

«К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он добавил, что погибшей было 37 лет. Её травмы оказались несовместимы с жизнью. Глава региона выразил соболезнования родным и близким женщины.

Также уточняется, что количество пострадавших выросло до 21 человека. 15 человек госпитализированы, остальным оказана помощь на месте, они будут получать лечение амбулаторно.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковушками. На трассе Железногорск-Жуковец примерно в 15 часов столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и два легковых автомобиля Hyundai Solaris и Toyota RAV4.

Никита Никонов
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