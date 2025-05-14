Выросло число погибших и пострадавших в ДТП в Курской области

До трёх выросло число погибших в ДТП с автобусом в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, в больнице скончалась пострадавшая женщина.

«К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он добавил, что погибшей было 37 лет. Её травмы оказались несовместимы с жизнью. Глава региона выразил соболезнования родным и близким женщины.

Также уточняется, что количество пострадавших выросло до 21 человека. 15 человек госпитализированы, остальным оказана помощь на месте, они будут получать лечение амбулаторно.