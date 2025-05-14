Выросло число погибших и пострадавших в ДТП в Курской области
Хинштейн: До трёх выросло число погибших в ДТП в Курской области
Последствия ДТП в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
До трёх выросло число погибших в ДТП с автобусом в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, в больнице скончалась пострадавшая женщина.
«К глубокой скорби, в больнице скончалась пострадавшая в результате массового ДТП под Железногорском», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он добавил, что погибшей было 37 лет. Её травмы оказались несовместимы с жизнью. Глава региона выразил соболезнования родным и близким женщины.
Также уточняется, что количество пострадавших выросло до 21 человека. 15 человек госпитализированы, остальным оказана помощь на месте, они будут получать лечение амбулаторно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом и двумя легковушками. На трассе Железногорск-Жуковец примерно в 15 часов столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и два легковых автомобиля Hyundai Solaris и Toyota RAV4.