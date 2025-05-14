В России введут ГОСТ для проверки микроклимата в инфекционных больницах

В России планируется внедрение ГОСТа под названием «Экологические требования к безопасности внутренней и внешней воздушной среды инфекционных больниц». Этот стандарт будет касаться систем вентиляции и кондиционирования воздуха, которые обеспечивают безопасный микроклимат в помещениях инфекционных больниц. Он позволит установить ключевые экологические требования к воздухообмену в этих учреждениях, сообщает «Постньюс».

Речь идёт не о создании новых стандартов, а о доработке уже существующих показателей, пояснил заведующий Красногорским филиалом Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев. Он отметил, что в РФ есть санитарно-эпидемиологические нормы, на основе которых медицинские учреждения разрабатывают программы внутреннего контроля. Эти программы включают оценку освещенности и наличие условной и условно-патогенной микрофлоры, однако уточнение стандартов всегда необходимо.

«Мы живём в мире, который стремительно развивается, а в медицине очень важно опережать события, то есть не лечить последствия, а уметь их предотвращать», — заявил Прокопьев.

Отмечается, что опыт пандемии CoViD-19, а также рост туристической и трудовой миграции, приводящий к завозу экзотических заболеваний в Россию, представляют собой серьёзные вызовы для отечественной медицины. В ответ на эти вызовы система здравоохранения пересматривает стандарты оказания медицинской помощи, вводит приоритезацию пациентов и развивает восстановительную терапию и службы психологической поддержки.