Военный блогер сообщил о гибели Надежды Савченко в зоне СВО
Военный блогер Романов: Надежда Савченко погибла в зоне СВО после удара ФАБ-3000
Надежда Савченко. Фото © ТАСС / Андрей Иволгин
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко погибла в зоне СВО. Об этом заявил военный блогер Владимир Романов.
«Появилась информация о том, что в результате удара ВКС России ФАБ-3000, нанесённому 11.05.2025 по штабу 112-й бригады ТрО ВС Украины, зажмурилась Надежда Савченко», — утверждает Романов.
Савченко была командиром роты 131-го батальона 112-й бригады.
Савченко родилась в 1981 году в Киеве. В июне 2014 года вступила в батальон «Айдар»*. В РФ её обвинили в том, что она передала ВСУ координаты местонахождения российских журналистов, после чего они подверглись обстрелу. Савченко оказалась в тюрьме в России, но позже президент Владимир Путин помиловал её, и она вернулась на Украину в результате обмена пленными. Осенью прошлого года Савченко заметили в рядах ВСУ.
* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.