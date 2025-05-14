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Регион
14 мая, 18:11
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Военный блогер сообщил о гибели Надежды Савченко в зоне СВО

Военный блогер Романов: Надежда Савченко погибла в зоне СВО после удара ФАБ-3000

Надежда Савченко. Фото © ТАСС / Андрей Иволгин

Надежда Савченко. Фото © ТАСС / Андрей Иволгин

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко погибла в зоне СВО. Об этом заявил военный блогер Владимир Романов.

«Появилась информация о том, что в результате удара ВКС России ФАБ-3000, нанесённому 11.05.2025 по штабу 112-й бригады ТрО ВС Украины, зажмурилась Надежда Савченко», — утверждает Романов.

Савченко была командиром роты 131-го батальона 112-й бригады.

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Савченко родилась в 1981 году в Киеве. В июне 2014 года вступила в батальон «Айдар»*. В РФ её обвинили в том, что она передала ВСУ координаты местонахождения российских журналистов, после чего они подверглись обстрелу. Савченко оказалась в тюрьме в России, но позже президент Владимир Путин помиловал её, и она вернулась на Украину в результате обмена пленными. Осенью прошлого года Савченко заметили в рядах ВСУ.

* Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Никита Никонов
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