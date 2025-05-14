Военный блогер сообщил о гибели Надежды Савченко в зоне СВО

Савченко родилась в 1981 году в Киеве. В июне 2014 года вступила в батальон «Айдар»*. В РФ её обвинили в том, что она передала ВСУ координаты местонахождения российских журналистов, после чего они подверглись обстрелу. Савченко оказалась в тюрьме в России, но позже президент Владимир Путин помиловал её, и она вернулась на Украину в результате обмена пленными. Осенью прошлого года Савченко заметили в рядах ВСУ.