Помилованную в России Надежду Савченко заметили в зоне СВО

Украинский журналист Владимир Бойков сообщил в социальных сетях, что Надежда Савченко сейчас находится в зоне СВО, командуя ротой в составе 112-й бригады территориальной обороны (ТРО).

По его словам, сестра Савченко служит в сапёрном взводе той же бригады. Бойков отметил, что весной Савченко получила ранение, когда её присыпало в блиндаже.

Это заявление прокомментировал публицист Захар Прилепин, который в телеграм-канале вспомнил, как Савченко была любимицей российской интеллигенции.

«Надо было ещё в 2015 году гнать всех в шею, кто строчил в сетях «Как там наша святая Надя?» Но они у нас ещё 8 лет руководили после этого литературой и преподавали в университетах», — написал Прилепин.

Напомним, что в 2014 году экс-депутат Украины Савченко была задержана в Воронежской области при проверке документов будучи в России под видом беженки. Её приговорили к 22 годам тюрьмы за участие в убийстве журналистов в Луганской области и незаконное пересечение границы России. В 2016 году она была помилована и экстрадирована на Украину.