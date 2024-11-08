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Регион
8 ноября, 00:57

Помилованную в России Надежду Савченко заметили в зоне СВО

Журналист Бойков: Надежда Савченко командует ротой в зоне СВО

Надежда Савченко. Обложка © ТАСС / Андрей Иволгин

Надежда Савченко. Обложка © ТАСС / Андрей Иволгин

Украинский журналист Владимир Бойков сообщил в социальных сетях, что Надежда Савченко сейчас находится в зоне СВО, командуя ротой в составе 112-й бригады территориальной обороны (ТРО).

По его словам, сестра Савченко служит в сапёрном взводе той же бригады. Бойков отметил, что весной Савченко получила ранение, когда её присыпало в блиндаже.

Это заявление прокомментировал публицист Захар Прилепин, который в телеграм-канале вспомнил, как Савченко была любимицей российской интеллигенции.

«Надо было ещё в 2015 году гнать всех в шею, кто строчил в сетях «Как там наша святая Надя?» Но они у нас ещё 8 лет руководили после этого литературой и преподавали в университетах», — написал Прилепин.

Напомним, что в 2014 году экс-депутат Украины Савченко была задержана в Воронежской области при проверке документов будучи в России под видом беженки. Её приговорили к 22 годам тюрьмы за участие в убийстве журналистов в Луганской области и незаконное пересечение границы России. В 2016 году она была помилована и экстрадирована на Украину.

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А в 2021 году Савченко и её сестра Вера попытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, когда пересекали границу в аэропорту «Борисполь». Незадолго до этого она опубликовала фото в никабе и рассказала о своём отношении к религии.

Артём Гапоненко
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