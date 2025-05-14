Расчёты ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Украинский беспилотник был ликвидирован силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Около 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали здание администрации Каменско-Днепровского муниципального округа, используя дроны-камикадзе. В результате пострадали два сотрудника, получившие лёгкие ранения. Им была оказана немедленная медицинская помощь в местной больнице.