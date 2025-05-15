Состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле вызвал падение индекса Мосбиржи

Российский фондовый рынок продемонстрировал негативную динамику после публикации информации о составе делегации Российской Федерации для участия в переговорах в Стамбуле. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (IMOEX2) зафиксировал резкое снижение на вечерней сессии 14 мая после обнародования списка участников переговоров, утверждённого президентом России Владимиром Путиным. На 23:46 мск падение составило 2,16% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня, опустившись до 2863,52 пункта. Последний раз аналогичные значения были зафиксированы 8 мая.

Одновременно на Мосбирже наблюдался рост фьючерса на валютную пару доллар-рубль (Si). Ближайший контракт с истечением в июне к 23:33 мск прибавил 0,56%, достигнув отметки ₽83 003, что эквивалентно курсу доллара в ₽83. Для сравнения, официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15 мая, составил ₽80,2237. К 23:50 мск фьючерс вырос до ₽83 067.