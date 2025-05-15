Украинский миллиардер Вадим Новинский заявил о намерении опубликовать компрометирующую информацию о главаре киевского режима Владимире Зеленском. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook*.

По словам бизнесмена, он расскажет о «многих нелицеприятных моментах, связанных с высшим руководством страны». Новинский уточнил, что решение о сроках и форме публикации будет принято в ближайшее время, а также предостерёг экс-комика от «грубых и лживых» обвинений в свой адрес, пригрозив судебным преследованием.

«Хочу напомнить господину Зеленскому мои слова, сказанные в те дни: «Господин президент, перед вами стоят две главные задачи: вы должны сохранить жизни украинцев и сохранить украинскую государственность». Как показали прошедшие три года, он не выполнил ни одну, ни другую задачу», — заявил миллиардер.

Ранее Новинский утверждал, что в начале конфликта по просьбе Зеленского он осуществлял контакты с российским руководством для организации переговорного процесса. Он отверг обвинения в связях с Москвой и подчеркнул, что его действия были согласованы с украинской стороной. Бизнесмен предложил главарю киевского режима обнародовать записи их телефонных разговоров, чтобы доказать свою правоту.