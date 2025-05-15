Киоск с шаурмой взлетел на воздух посреди ночи в Батайске
SHOT: Киоск с шаурмой взорвался в Батайске неподалёку от детдома
Киоск с шаурмой взорвался в Батайске Ростовской области, сообщает SHOT. Инцидент произошёл около 02:00 на улице Куйбышева, в 50 метрах от детского дома. Предположительно, сдетонировали баллоны с газом.
По информации Telegram-канала, сначала местные жители услышали громкий хлопок. Затем в районе парка имени Ленина появилось зарево от пожара. Пять строений с общепитом выгорели дотла, утверждают горожане. На месте работают экстренные службы.
Дым над местом пожара. Видео © Telegram / SHOT
А в Подмосковье недавно два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде жилого дома. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 25 жильцов.
Telegram / SHOT