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15 мая, 00:21

Киоск с шаурмой взлетел на воздух посреди ночи в Батайске

SHOT: Киоск с шаурмой взорвался в Батайске неподалёку от детдома

Киоск с шаурмой взорвался в Батайске Ростовской области, сообщает SHOT. Инцидент произошёл около 02:00 на улице Куйбышева, в 50 метрах от детского дома. Предположительно, сдетонировали баллоны с газом.

По информации Telegram-канала, сначала местные жители услышали громкий хлопок. Затем в районе парка имени Ленина появилось зарево от пожара. Пять строений с общепитом выгорели дотла, утверждают горожане. На месте работают экстренные службы.

Дым над местом пожара. Видео © Telegram / SHOT

Появились кадры с моментом мощного взрыва над подмосковным Щёлково
Появились кадры с моментом мощного взрыва над подмосковным Щёлково

А в Подмосковье недавно два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде жилого дома. Из многоэтажки пришлось эвакуировать 25 жильцов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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