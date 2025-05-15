Киоск с шаурмой взлетел на воздух посреди ночи в Батайске

Киоск с шаурмой взорвался в Батайске Ростовской области, сообщает SHOT. Инцидент произошёл около 02:00 на улице Куйбышева, в 50 метрах от детского дома. Предположительно, сдетонировали баллоны с газом.

По информации Telegram-канала, сначала местные жители услышали громкий хлопок. Затем в районе парка имени Ленина появилось зарево от пожара. Пять строений с общепитом выгорели дотла, утверждают горожане. На месте работают экстренные службы.

Дым над местом пожара. Видео © Telegram / SHOT