Общественники призвали лишить детей права на выбор при разводе родителей

Общественная организация «Отцы рядом» выступила с инициативой законодательно закрепить понятие «интересы ребёнка» с целью исключения правовой неопределённости при процедуре развода родителей. Соответствующее обращение председатель объединения Иван Курбаков адресовал главе Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной.

«Отсутствие конкретики в терминологии правовых документов создаёт неопределённость для исполнения решений судов. Таким образом, создаётся и поддерживается негативная тенденция неисполнения актов применения права, манипуляции ребёнком и исходящий из этого дисбаланс родительских прав и обязанностей, а также нарушение детской психики», — уверены общественники.

«Отцы рядом» напомнили, что расторжение брака не должно влиять на права ребёнка, который вправе общаться с каждым из родителей даже в случае раздельного проживания бывших супругов. Однако в конфликтных ситуациях или когда один из родителей не подчиняется решению органа опеки и запрещает несовершеннолетнему видеться с отцом/матерью и его родственниками, например, суд разрешает спор с учётом мнения ребёнка.

«Очевидно, что указанный термин является субъективным отражением действительности несовершеннолетнего, который в силу возрастных особенностей не может полноценно и объективно осознать действительность», — отметили авторы инициативы.

По мнению «Отцов рядом», бытовое понятие «мнение», которое подразумевает личное отношение человека к чему-либо, не должно использоваться при определении места жительства ребёнка и порядка осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. Вместо него в нормативно-правовых актах госорганов должно появиться единое и чёткое определение термина «интересы ребёнка» как сферы всестороннего наилучшего развития его личности: физического, эмоционального, социального, творческого, духовного, нравственного.

В случае реализации инициативы появятся чёткие критерии определения приоритетности позиции ребёнка при выборе папы или мамы для дальнейшего проживания в случае развода. Кроме того, будет исключена манипуляция мнением ребёнка путём недобросовестного влияния на него со стороны одного из родителей.