Британия и Германия планируют вместе создать высокоточное оружие дальнего радиуса

Великобритания и Германия планируют совместную разработку высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление, опубликованное правительством Лондона.

Предполагается, что дальность нового оружия превысит 2 тысячи километров. Проект является частью двустороннего оборонного пакта, подписанного странами в прошлом году. Ожидается, что министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус анонсируют детали проекта в ходе встречи в Берлине. Информация о сроках реализации и бюджете пока не раскрывается.

Помимо этого, министры обсудят на встрече совместные закупки торпед для морской авиации и подпишут соглашение о приобретении Германией британских военных мостов.