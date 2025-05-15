Британия и Германия планируют вместе создать высокоточное оружие дальнего радиуса
Reuters: Британия и ФРГ хотят создать высокоточное оружие дальностью 2 тыс. км.
Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Великобритания и Германия планируют совместную разработку высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление, опубликованное правительством Лондона.
Предполагается, что дальность нового оружия превысит 2 тысячи километров. Проект является частью двустороннего оборонного пакта, подписанного странами в прошлом году. Ожидается, что министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус анонсируют детали проекта в ходе встречи в Берлине. Информация о сроках реализации и бюджете пока не раскрывается.
Помимо этого, министры обсудят на встрече совместные закупки торпед для морской авиации и подпишут соглашение о приобретении Германией британских военных мостов.
Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов призвал западные страны прекратить поставки вооружения Украине. По его мнению, истинным доказательством стремления к миру стало бы прекращение движения эшелонов с оружием.