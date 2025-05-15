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15 мая, 02:33

Британия и Германия планируют вместе создать высокоточное оружие дальнего радиуса

Reuters: Британия и ФРГ хотят создать высокоточное оружие дальностью 2 тыс. км.

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Ракета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Великобритания и Германия планируют совместную разработку высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление, опубликованное правительством Лондона.

Предполагается, что дальность нового оружия превысит 2 тысячи километров. Проект является частью двустороннего оборонного пакта, подписанного странами в прошлом году. Ожидается, что министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус анонсируют детали проекта в ходе встречи в Берлине. Информация о сроках реализации и бюджете пока не раскрывается.

Помимо этого, министры обсудят на встрече совместные закупки торпед для морской авиации и подпишут соглашение о приобретении Германией британских военных мостов.

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Антон Голыбин
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