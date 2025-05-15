Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 02:45

Умер один из создателей водородной бомбы Ричард Гарвин, ему было 97 лет

Ричард Гарвин. Обложка © Flickr / The Official CTBTO Photostream

Ричард Гарвин. Обложка © Flickr / The Official CTBTO Photostream

На 98-м году жизни скончался физик Ричард Лоуренс Гарвин — один из создателей американской водородной бомбы. Об этом 14 мая сообщила газета The New York Times со ссылкой на сына учёного.

Ричард Гарвин ушёл из жизни 13 мая в своём доме в городе Скарсдейл (штат Нью-Йорк). Он родился в 1928 году и уже в 21 год защитил докторскую диссертацию под руководством Энрико Ферми. В 23 года вместе с коллегами он участвовал в создании первой американской действенной термоядерной бомбы.

В течение десятилетий Гарвин был советником по вопросам науки и ядерной безопасности при многих президентах США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. Он является автором более 500 научных работ и 47 патентов, а также обладателем Национальной научной медали США.

В Уругвае умер Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире»
В Уругвае умер Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире»

Ранее в Самаре на 58-м году жизни скончался основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин. Он начал свой бизнес в 1991 году с небольшого кафе, а затем создал известный бренд тортов и десертов. Сульдин лично контролировал производство и уделял внимание каждой детали, что позволило его продукции завоевать популярность по всей России.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar