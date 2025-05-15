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Регион
15 мая, 02:55

Минюст США настаивает на депортации Петровой, обвинённой в контрабанде лягушек

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Министерство юстиции США добивается депортации в Россию учёной Ксении Петровой, которую арестовали по обвинению в контрабанде. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на заявления представителей ведомства в суде.

Во время заседания суда представители Минюста Соединённых Штатов обратились к суду с просьбой о выдворении женщины из Америки.

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Напомним, что 31-летняя гражданка РФ Ксения Петрова, работающая в Гарвардском университете, была задержана в США по подозрению в контрабанде биологических материалов. Она пыталась ввезти в страну эмбрионы лягушек без декларирования.

Антон Голыбин
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