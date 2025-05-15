Минюст США настаивает на депортации Петровой, обвинённой в контрабанде лягушек

Министерство юстиции США добивается депортации в Россию учёной Ксении Петровой, которую арестовали по обвинению в контрабанде. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на заявления представителей ведомства в суде.

Во время заседания суда представители Минюста Соединённых Штатов обратились к суду с просьбой о выдворении женщины из Америки.