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15 мая, 03:38

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Восточного Тимора

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в акватории моря Банда к северо-востоку от Восточного Тимора. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 167 километрах от города Дили — административного центра государства. Очаг находился на глубине 468 километров под морским дном. Данных о повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало, а предупреждение о возможности формирования цунами не выдавалось.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов королевства Тонга
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов королевства Тонга

А ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции. Толчок был зафиксирован в 38 километрах юго-западнее острова Карпатос, где проживает около 2,2 тыс. человек. Эпицентр находился на глубине 71 километра. Информации о пострадавших не было.

Тимур Хингеев
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