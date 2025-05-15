Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Восточного Тимора

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в акватории моря Банда к северо-востоку от Восточного Тимора. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 167 километрах от города Дили — административного центра государства. Очаг находился на глубине 468 километров под морским дном. Данных о повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало, а предупреждение о возможности формирования цунами не выдавалось.