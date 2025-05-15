Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Восточного Тимора
Сейсмограф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в акватории моря Банда к северо-востоку от Восточного Тимора. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли в 167 километрах от города Дили — административного центра государства. Очаг находился на глубине 468 километров под морским дном. Данных о повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало, а предупреждение о возможности формирования цунами не выдавалось.
А ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Греции. Толчок был зафиксирован в 38 километрах юго-западнее острова Карпатос, где проживает около 2,2 тыс. человек. Эпицентр находился на глубине 71 километра. Информации о пострадавших не было.