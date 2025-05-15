Токсичное облако заточило десятки тысяч человек в Испании после взрыва на химзаводе

Взрыв на химическом заводе близ испанского города Алькала-де-Гвадаира привёл к образованию ядовитого облака, которое нависло над почти 80-тысячным населённым пунктом, сообщает Express. Местные власти призывают жителей оставаться в своих домах и плотно закрыть двери и окна, чтобы избежать отправления.

Инцидент произошёл ещё 14 мая. Причиной взрыва стал пожар на складе растворителей. Лишь чудом никто из работников завода не пострадал, весь персонал удалось эвакуировать. Над местом ЧП стал подниматься густой чёрный дым, который и сформировал токсичное облако.