Токсичное облако заточило десятки тысяч человек в Испании после взрыва на химзаводе
Express: Ядовитое облако накрыло Испанию после взрыва на складе химикатов
Взрыв на химическом заводе близ испанского города Алькала-де-Гвадаира привёл к образованию ядовитого облака, которое нависло над почти 80-тысячным населённым пунктом, сообщает Express. Местные власти призывают жителей оставаться в своих домах и плотно закрыть двери и окна, чтобы избежать отправления.
Инцидент произошёл ещё 14 мая. Причиной взрыва стал пожар на складе растворителей. Лишь чудом никто из работников завода не пострадал, весь персонал удалось эвакуировать. Над местом ЧП стал подниматься густой чёрный дым, который и сформировал токсичное облако.
Момент взрыва и его последствия. Видео © X / Gen. Reality - / Adrián / Barra Best / Julius Master N♱N / 1080 Producciones
А в Батайске этой ночью взорвался киоск с шаурмой. Ларёк взлетел на воздух около 02:00 из-за детонации газовых баллонов. В 50 метрах от места ЧП находится детский сад.
X / Gen. Reality -