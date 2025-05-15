Швеция четвёртый раз подряд выиграла на ЧМ по хоккею, забив 6 голов Латвии
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею. Обложка © X / IIHF
Сборная Швеции одержала разгромную победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра прошла в Стокгольме и завершилась со счётом 6:0.
Шайбы забросили Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Раймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанежад и Элиас Линдхольм. Эта победа для Швеции стала четвёртой подряд, позволив ей с 12 очками уверенно возглавить группу A. Латвия с 6 очками занимает 4-е место.
В следующем матче, 16 мая, Швеция встретится со Словенией. Латвия сыграет против Финляндии 17 мая.
Ранее депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил своё недовольство трансляциями матчей чемпионата мира по хоккею в России, назвав это «предательством». Двукратный олимпийский чемпион отметил, что, по его мнению, неэтично показывать матчи иностранных команд, пока российские спортсмены лишены возможности участвовать в международных соревнованиях.