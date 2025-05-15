Швеция четвёртый раз подряд выиграла на ЧМ по хоккею, забив 6 голов Латвии

Сборная Швеции одержала разгромную победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра прошла в Стокгольме и завершилась со счётом 6:0.

Шайбы забросили Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Раймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанежад и Элиас Линдхольм. Эта победа для Швеции стала четвёртой подряд, позволив ей с 12 очками уверенно возглавить группу A. Латвия с 6 очками занимает 4-е место.

В следующем матче, 16 мая, Швеция встретится со Словенией. Латвия сыграет против Финляндии 17 мая.