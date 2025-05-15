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15 мая, 04:44

Швеция четвёртый раз подряд выиграла на ЧМ по хоккею, забив 6 голов Латвии

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею. Обложка © X / IIHF

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира по хоккею. Обложка © X / IIHF

Сборная Швеции одержала разгромную победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра прошла в Стокгольме и завершилась со счётом 6:0.

Шайбы забросили Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Раймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанежад и Элиас Линдхольм. Эта победа для Швеции стала четвёртой подряд, позволив ей с 12 очками уверенно возглавить группу A. Латвия с 6 очками занимает 4-е место.

В следующем матче, 16 мая, Швеция встретится со Словенией. Латвия сыграет против Финляндии 17 мая.

Швеция обыграла Финляндию и возглавила группу A на ЧМ по хоккею
Швеция обыграла Финляндию и возглавила группу A на ЧМ по хоккею

Ранее депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил своё недовольство трансляциями матчей чемпионата мира по хоккею в России, назвав это «предательством». Двукратный олимпийский чемпион отметил, что, по его мнению, неэтично показывать матчи иностранных команд, пока российские спортсмены лишены возможности участвовать в международных соревнованиях.

Антон Голыбин
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