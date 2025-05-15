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Регион
15 мая, 04:51

На Западе назвали единственного человека, который понимает Путина

Профессор Рабкин: Уиткофф — единственный западный дипломат, понимающий Путина

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обладает уникальной способностью воспринимать позицию российского лидера Владимира Путина и понимать озабоченность Москвы в связи с украинским конфликтом. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета Яков Рабкин.

Эксперт отметил, что опыт Уиткоффа в коммерческой сфере позволяет ему учитывать интересы другой стороны, что является редкостью среди западных дипломатов. По мнению Рабкина, большинство представителей Запада игнорируют российские приоритеты в переговорах.

Профессор добавил, что «поза морального превосходства» препятствует конструктивному диалогу и фактически ведёт к усилению военного противостояния. Он предупредил, что подобный подход со стороны европейских стран способствует обострению ситуации в регионе.

Зеленский признался, что в его отношениях с Уиткоффом «что-то пошло не так»
Зеленский признался, что в его отношениях с Уиткоффом «что-то пошло не так»

Напомним, что 25 апреля спецпредставитель американского лидера встретился с Владимиром Путиным в Кремле. При встрече они обменялись приветствиями на английском. Переговоры продолжались три часа. Позднее дипломат назвал Кремль «впечатляющим местом», его охватило «благоговение» перед встречей с президентом России.

Тимур Хингеев
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