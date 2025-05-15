На Западе назвали единственного человека, который понимает Путина

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обладает уникальной способностью воспринимать позицию российского лидера Владимира Путина и понимать озабоченность Москвы в связи с украинским конфликтом. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета Яков Рабкин.

Эксперт отметил, что опыт Уиткоффа в коммерческой сфере позволяет ему учитывать интересы другой стороны, что является редкостью среди западных дипломатов. По мнению Рабкина, большинство представителей Запада игнорируют российские приоритеты в переговорах.