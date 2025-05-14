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14 мая, 07:35

Зеленский признался, что в его отношениях с Уиткоффом «что-то пошло не так»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza

Владимир Зеленский в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что никогда лично не общался со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. По его словам, он приглашал в Киев всех советников по вопросам безопасности, и большинство из них откликнулись, но с Уиткоффом «что-то не сложилось».

«Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Приглашал всех советников по безопасности — все были готовы, но с ним, похоже, не получилось», — отметил Зеленский.

Президент Украины уточнил, что даже телефонных разговоров с Уиткоффом у него не было. Вместо него контакт с американским посланником некоторое время назад установил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Кроме того, представители Украины встречались с Уиткоффом в Париже.

Зеленский раскрыл, чего ждёт от переговоров в Стамбуле
Зеленский раскрыл, чего ждёт от переговоров в Стамбуле

Напомним, что Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле — там же, где Киевом был сорван диалог в 2022 году. Владимир Зеленский колебался, но всё же согласился сесть за стол переговоров. Однако он намерен лично ждать главу России в Стамбуле и не планирует вести диалог с кем-либо другим.

Марина Фещенко
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