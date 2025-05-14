Зеленский признался, что в его отношениях с Уиткоффом «что-то пошло не так»

Владимир Зеленский в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что никогда лично не общался со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. По его словам, он приглашал в Киев всех советников по вопросам безопасности, и большинство из них откликнулись, но с Уиткоффом «что-то не сложилось».

«Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Приглашал всех советников по безопасности — все были готовы, но с ним, похоже, не получилось», — отметил Зеленский.