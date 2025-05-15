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Регион
15 мая, 05:23

Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ и остались незамеченными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Группа российских военных провела два месяца в тылу украинских войск на Покровском направлении, выполняя задачи по сбору разведывательной информации. При этом за всё время наши парни не сделали ни единого выстрела, сообщил РИА «Новости» боец 60-го ОМСБ 51-й гвардейской армии с позывным Вайс.

Главной задачей солдат ВС РФ было проникнуть вглубь расположения ВСУ, занять позиции и, оставаясь незамеченными, передавать данные о перемещениях и численности сил противника командованию. Группе было предписано не вступать в боевые столкновения.

«Главное условие этой задачи было в том, чтобы, если враг находится даже в 50 метрах, либо мимо нас проходит, ни в коем случае не открывать огонь, не выдавать себя, что мы там вообще присутствуем», — добавил он.

Во время продвижения вперёд, вглубь украинских позиций, российские военнослужащие подверглись атаке дронов-камикадзе. Один из солдат получил ранение в руку, однако продолжил выполнение боевой задачи. Военнослужащий также рассказал, что командование батальона оказывало поддержку, отправляя беспилотниками посылки с необходимым: водой, продовольствием, средствами выживания, включая тёплую одежду и медикаменты.

«Благодаря нашим координациям было сразу предупреждено много людей о том, что в их сторону едет техника. Сразу люди были уже наготове и ждали этого. Мы координировали, они сразу подавляли эти точки», — отметил Вайс.

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Ранее Life.ru рассказал, что российский боец смог уйти из под обстрела благодаря железной ложке. Военнослужащий сумел завести остановившийся танк и покинуть зону поражения. Всё произошло под Купянском (Харьковская область), где во время сражений внезапно заглохла боевая машина ВС РФ.

Наталья Афонина
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